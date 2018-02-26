"Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекорд

Теги ювентуслациосергей милинкович-савичгонсало игуаин

"Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекордТуринский "Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекорд, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, ближайшим летом "старая сеньора" планирует предпринять попытки подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея-Милинковича-Савича. Ожидается, что сумма трансфера 22-летнего хавбека "орлов" может превысить 90 миллионов евро, которые чемпион Италии два года назад заплатил за своего самого дорогого игрока Гонсало Игуаина.

Напомним, Милинкович-Савич прокомментировал интерес к своей персоне со стороны европейских топ-клубов. | soccernews.ru

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