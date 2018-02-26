Туринский "Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекорд, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, ближайшим летом "старая сеньора" планирует предпринять попытки подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея-Милинковича-Савича. Ожидается, что сумма трансфера 22-летнего хавбека "орлов" может превысить 90 миллионов евро, которые чемпион Италии два года назад заплатил за своего самого дорогого игрока Гонсало Игуаина.

Напомним, Милинкович-Савич прокомментировал интерес к своей персоне со стороны европейских топ-клубов. | soccernews.ru