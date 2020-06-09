"Ювентус" готов в три раза увеличить зарплату хавбека "Барселоны" Артура

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток переманить полузащитника "Барселоны" Артура, сообщает RAC1.

По информации источника, "старая синьора" готова платить бразильцу втрое больше, чем каталонский клуб.

СМИ ранее писали, что 23-летний футболист зарабатывает на "Камп Ноу" около 5 миллионов евро в год.

Артур может перейти в "Ювентус" в обмен на Миралема Пьянича, но до сих пор сделка блокировалась из-за нежелания самого игрока уходить из "Барсы".

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