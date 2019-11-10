"Ювентус" готов включить четырех игроков в трансфер Погба

"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов включить четырех футболистов в сделку по переходу Погба. "Ювентус" может предложить манкунианцам защитника Даниэле Ругани, полузащитников Блеза Матюиди и Эмре Джана, а также нападающего Марио Манджукича.

Напомним, что Погба ранее уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 годы. В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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