"Ювентус" готов выкупить Милика за сумму отступных

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"Ювентус" готов выкупить Милика за сумму отступных

Фото инстаграм Аркадиуша Милика

Туринский "Ювентус" не утратил интерес к нападающему "Марселя" Аркадиушу Милику, пишет Football Italia со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, "старая синьора" готова активировать пункт о выкупе форварда за 12 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний поляк присоединился к "Марселю" в январе, но уже успел забить 4 гола в 8 матчах.

Права на Милика до сих пор принадлежат "Наполи", а в провансальский клуб арендовал его на 1,5 года с обязательством выкупа.

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