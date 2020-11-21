"Ювентус" готов выкупить Морату

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"Ювентус" готов выкупить Морату

Туринский "Ювентус" хочет сохранить в составе арендованного нападающего Альваро Морату.

По информации Tuttosport, за выкуп испанца "старая синьора" готова заплатить 45 миллионов евро.

Права на 28-летнего футболиста принадлежат мадридскому "Атлетико".

Мората присоединился к "Ювентусу" в сентябре, сыграл 8 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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