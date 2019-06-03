"Ювентус" готов выплатить компенсацию за Сарри

Наставник "Челси" Маурицио Сарри в ближайшее время может возглавить "Ювентус".

Как сообщает The Independent, "аристократы" не собираются отправлять Сарри в отставку, поэтому туринскому клубу необходимо заплатить компенсацию, которая составляет 5,5 миллиона евро.

Сарри возглавил "Челси" прошлым летом. Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы.

Читайте также: Сарри: "Я заслужил остаться в "Челси". | http://soccernews.ru