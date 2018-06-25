"Ювентус" готов выплатить сумму отступных за Година

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"Ювентус" готов выплатить сумму отступных за ГодинаТуринский "Ювентус" нацелился на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, информирует AS.

По сведениям издания, этим летом "старая синьора" будет готова выложить за 32-летнего бека "матрасников" 20 миллионов евро, который прописаны в качестве суммы отступных в его контракте с клубом.

В завершившемся сезоне Годин забил 1 гол в 45 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Ювентус" следит за ситуацией с будущим Левандовски. | soccernews.ru

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