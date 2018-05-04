"Ювентус" готов выслушать предложения по Дибале

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"Ювентус" готов выслушать предложения по ДибалеТуринский "Ювентус" готов выслушать предложения по своему ведущему форварду Пауло Дибале, информирует Corriere della Sera.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "старая синьора" не намерена удерживать 24-летнего нападающего. Поэтому в случае поступления солидного предложения чемпион Италии будет готов рассмотреть вопрос о продаже аргентинца.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" проявляет интерес к трем игрокам ПСЖ. | soccernews.ru

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