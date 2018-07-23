"Ювентус" готов заменить Пьянича хавбеком "Челси"

1 Теги ювентусчелсимиралем пьяничн'голо канте

"Ювентус" готов заменить Пьянича хавбеком "Челси"Туринский "Ювентус" определился с потенциальной заменой своему полузащитнику Миралему Пьяничу, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, в случае расставания с боснийцем, "старая синьора" направит всю вырученную сумму с его продажи, которая оценивается в 80 миллионов евро, на покупку ключевого хавбека лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

Напомним, "Ювентус" рассчитывает на помощь агента Роналду в еще одном дорогостоящем трансфере. | soccernews.ru

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