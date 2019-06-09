"Ювентус" готов заплатить 100 миллионов евро и отдать двух игроков за хавбека "Лацио"



"Ювентус" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов заплатить за серба 100 миллионов евро, а также отдать полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро.

В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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