"Ювентус" готов заплатить 100 миллионов евро и отдать двух игроков за хавбека "Лацио"
"Ювентус" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов заплатить за серба 100 миллионов евро, а также отдать полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро.
В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17