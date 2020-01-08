"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов евро за защитника "Барселоны"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Хуану Миранде, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предлагает за него 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, каталонцы не заинтересованы в расставании с игроком.

В данный момент Миранда выступает на "Шальке" на правах аренды. В нынешнем сезоне 19-летний испанец провел за немецкий клуб три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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