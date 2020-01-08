"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов евро за защитника "Барселоны"
"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Хуану Миранде, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предлагает за него 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, каталонцы не заинтересованы в расставании с игроком.
В данный момент Миранда выступает на "Шальке" на правах аренды. В нынешнем сезоне 19-летний испанец провел за немецкий клуб три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Ювентус" возобновил интерес к Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 января
-
Смертин рассказал, как Моуринью мотивировал игроков "Челси" перед чемпионским сезоном
-
Гвардиола сделал заявление о победе над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги
-
Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем
-
Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21
-
1
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги
-
Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб
-
"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов евро за защитника "Барселоны"
-
Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола
-
1
Мане - лучший игрок Африки в 2019 году
-
1
Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю
-
1
Погба: "Я едва не выпил свою мочу, перепутав ее с соком"
-
"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет
-
Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году
-
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера
-
Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма
-
Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
-
Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ
-
"Суонси" арендовал нападающего "Ливерпуля"
-
Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12