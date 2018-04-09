"Ювентус" готов заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Реала"

Туринский "Ювентус" всерьез нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, "старая синьора" предпримет попытки подписать 25-летнего хавбека королевского клуба уже ближайшим летом. За него чемпионы Италии будут готовы выложить даже 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач в 42 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Барселоны". | soccernews.ru