"Ювентус" готов заплатить 25 миллионов евро за Политано

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"Ювентус" готов заплатить 25 миллионов евро за Политано

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Также игроком интересуется "Наполи".

В этом сезоне 24-летний Политано провел за "Сассуоло" 23 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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