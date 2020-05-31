"Ювентус" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Вероны"

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"Ювентус" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Вероны"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к албанскому защитнику "Вероны" Марашу Кумбулле, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, туринцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 30 миллионов евро. Также албанец входит в сферу интересов "Интера", "Лацио" и "Фиорентины".

В нынешнем сезоне 20-летний Кумбулла провел за "Верону" 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Албании сыграл 1 матч.

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