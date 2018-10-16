"Ювентус" готов заплатить 50 миллионов евро за трансферную цель "Барселоны"

Туринский "Ювентус" стал очередным претендентом на защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "бьянконери" намерены составить серьёзную конкуренцию "Барселоне", которая пока выигрывает гонку за 19-летним голландцем.

"Ювентус" готов заплатить за де Лигта 50 миллионов евро. Преимуществом "старой синьоры" может стать то, что агентом перспективного центрбека является Мино Райола, с которым у итальянского клуба в отличие от "Барсы" хорошие отношения.

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