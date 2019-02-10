"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за игрока "Ромы"

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. "Рома", в свою очередь, надеется сохранить игрока.

В нынешнем сезоне 19-летний Дзаньоло провел за "Рому" 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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