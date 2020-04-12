"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за лидера "Фиорентины"

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"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за лидера "Фиорентины"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему флорентийской "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Также форвардом интересуются "Интер" и "Наполи", а также английские клубы. Впрочем, флорентийцы хотят сохранить игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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