"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты

Туринский "Ювентус" намерен продлить аренду нападающего Альваро Мораты, который принадлежит мадридскому "Атлетико", сообщает Goal.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить 10 миллионов евро за продление арендного соглашения до лета 2022 года с сохранением права выкупа игрока за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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