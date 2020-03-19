"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за защитника "Милана"

"Ювентус" хочет купить французского защитника "Милана" Тео Эрнандеса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб подготовил предложение по футболисту в размере 45 миллионов евро. "Милан" согласен продать за игрока за 40-50 миллионов евро. Впрочем, по другой информации миланцы не хотят с ним расставаться. Кроме того, французом интересуются английские клубы.

В нынешнем сезоне 22-летний Эрнандес провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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