"Ювентус" готов заплатить полную сумму отступных за Маноласа

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"Ювентус" готов заплатить полную сумму отступных за Маноласа

Туринский "Ювентус", скорее всего, купит летом защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 36 миллионов евро. Это отступные в контракте греческого центрбека.

На футболиста также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", но "Ювентус" рассчитывает обойти конкурентов благодаря хорошим отношениям с агентом игрока Мино Райолой.

В текущем сезоне 27-летний Манолас сыграл за "Рому" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. 

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