"Ювентус" готов заплатить за Бельерина 50 миллионов евро

"Ювентус" проявляет интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктор Бельерину, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. "Арсенал", в свою очередь, оценивает игрока в 58 миллионов. Также испанец входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В этом сезоне 23-летний Бельерин провел за "Арсенал" 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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