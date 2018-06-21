"Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро

"Ювентус" продолжает переговоры о покупке полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Tuttosport.

По сведениями издания, итальянский клуб сделал новое предложение по трансферу хавбека в размере 20 миллионов евро. При этом, армейцы будут иметь процент при дальнейшей перепродаже игрока.

Впрочем, ЦСКА требует за 22-летнего Головина не менее 25 миллионов евро. Также им интересуются "Реал", "Барселона", "Челси" и "Арсенал".

Не пропустите: "Арсенал" включился в борьбу за Головина. | http://soccernews.ru