"Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро

Теги цска москваювентусалександр головин

"Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро

"Ювентус" продолжает переговоры о покупке полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Tuttosport.

По сведениями издания, итальянский клуб сделал новое предложение по трансферу хавбека в размере 20 миллионов евро. При этом, армейцы будут иметь процент при дальнейшей перепродаже игрока.

Впрочем, ЦСКА требует за 22-летнего Головина не менее 25 миллионов евро. Также им интересуются "Реал", "Барселона", "Челси" и "Арсенал".

Не пропустите: "Арсенал" включился в борьбу за Головина. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов