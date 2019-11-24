"Ювентус" готов заплатить за Кулушевски 30 миллионов евро

"Ювентус" нацелился на игрока "Пармы" Деяна Кулушевски. Об этом пишет журналист Никола Скира в своем твиттере.

Итальянский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в футболисте также заинтересован "Интер", "Вулверхэмптон", "Арсенал" и "Ман Сити".

В этом сезоне Кулушевски забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 12 матчах серии А.

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