"Ювентус" готов заплатить за Морату только 15 миллионов евро

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен получить значительную скидку на трансфер нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Морату, сообщает AS.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста только 15 миллионов евро, хотя сумма выкупа составляет 35 миллионов. В "Ювентусе" мотивируют это тем, что за аренду форварда клуб заплатил уже 20 миллионов.

В нынешнем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мората может перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru