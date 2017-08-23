"Ювентус" готов заплатить за Строотмана 45 миллионов евро

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"Ювентус" готов заплатить за Строотмана 45 миллионов евро

"Ювентус" не оставляет попыток купить голландского полузащитника "Ромы" Кевина Строотмана, сообщает Tuttosport. 

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 45 миллионов евро.

27-летний Строотман выступает за "Рому" в 2013 году, провел за клуб 86 матчей и забил 12 мячей.

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