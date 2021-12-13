"Ювентус" готов зимой расстаться с двумя хавбеками

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"Ювентус" готов зимой расстаться с двумя хавбеками

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Туринский "Ювентус" во время январского трансферного окна собирается избавиться от двух полузащитников.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб готов расстаться с Аароном Рэмзи, Артуром РамосомРодриго Бентанкуром и Адрианом Рабьо.

Ожидается, что двое из четырёх перечисленных футболистов уйдут из "старой синьоры" в случае поступления предложений по ним.

Рыночная стоимость Рэмзи - 10 миллионов евро, Артура - 35 миллионов, Бентанкура - 30 миллионов, Рабьо - 30 миллионов.

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