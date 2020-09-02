"Ювентус" готовит для Суареса контракт на три года
"Ювентус" почти договорился с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом о деталях контракта.
По сведениям журналиста Николо Скиры, "старая синьора" готова предложить 33-летнему уругвайцу контракт на три года, по которому он будет получать 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Однако "Ювентус" ждет, когда Суарес расторгнет контракт с "Барсой", чтобы подписать его свободным агентом.
Ранее тренер "Барсы" Рональд Куман сообщил уругвайцу, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
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