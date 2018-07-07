"Ювентус" готовит ещё один удар по "Реалу"

"Ювентус" готовит ещё один удар по мадридскому "Реалу", сообщает испанская пресса.

Туринский клуб намерен купить не только лучшего бомбардира в истории "сливочных" Криштиану Роналду, но и левого защитника Марсело.

Отмечается, что именно португалец настаивает на трансфере бразильского фулбека, который является его хорошим другом.

Сумма возможной сделки пока неизвестна. | http://soccernews.ru