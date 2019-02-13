"Ювентус" готовит интересное предложение по Салаху

Туринский "Ювентус" готовит интересное предложение по нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" намерена заполучить звёздного египтянина в обмен на 50 миллионов евро и Пауло Дибалу.

Ранее СМИ утверждали, что итальянский клуб планирует купить 26-летнего футболиста за 200 миллионов евро. Этот трансфер уже одобрил главный бомбардир "бьянконери" Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 34 матча, забил 20 голов и сделал 8 ассистов. Его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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