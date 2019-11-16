"Ювентус" готовит контракт для Матюиди

Теги ювентусблез матюиди

"Ювентус" готовит контракт для Матюиди

"Ювентус" хочет продлить сотрудничество с хавбеком Блезом Матюиди.

По сведениям Football Italia, новое соглашение будет рассчитано до июня 2021 года. Отмечается, что 32-летний футболист мог уйти из клуба по окончании текущего сезона, однако за сохранение игрока в команде выступил наставник Маурицио Сарри.

Матюиди выступает за "Ювентус" с 2017 года. В этом  сезоне он провел 14 матчей и забил один гол.

Читайте также: "Ювентус" согласовал новый контракт с основным голкипером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельгия после первого тайма громит Россию

Бельгия после первого тайма громит Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов