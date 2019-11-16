"Ювентус" готовит контракт для Матюиди

"Ювентус" хочет продлить сотрудничество с хавбеком Блезом Матюиди.

По сведениям Football Italia, новое соглашение будет рассчитано до июня 2021 года. Отмечается, что 32-летний футболист мог уйти из клуба по окончании текущего сезона, однако за сохранение игрока в команде выступил наставник Маурицио Сарри.

Матюиди выступает за "Ювентус" с 2017 года. В этом сезоне он провел 14 матчей и забил один гол.

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