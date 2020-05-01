"Ювентус" готовит летнюю покупку бразильского вингера
Туринский "Ювентус" намерен во время летнего трансферного окна позаботиться об усилении на перспективу правого фланга атаки.
Сообщается, что "старая синьора" готова купить у "Ботафого" вингера Луиса Энрике, который после оформления сделки отправится в аренду в другой клуб.
Над переездом 18-летнего бразильца в Италию работает известный агент Жорже Мендеш.
Рыночная стоимость Энрике - 4 миллиона евро. Пока в активе игрока всего 2 матча в составе "Ботафого" и 1 ассист.
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