"Ювентус" готовит летнюю покупку бразильского вингера

Туринский "Ювентус" намерен во время летнего трансферного окна позаботиться об усилении на перспективу правого фланга атаки.

Сообщается, что "старая синьора" готова купить у "Ботафого" вингера Луиса Энрике, который после оформления сделки отправится в аренду в другой клуб.

Над переездом 18-летнего бразильца в Италию работает известный агент Жорже Мендеш.

Рыночная стоимость Энрике - 4 миллиона евро. Пока в активе игрока всего 2 матча в составе "Ботафого" и 1 ассист.

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