"Ювентус" готовит новое предложение по Головину

Туринский "Ювентус" готовит новое предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" будет готова включить в сделку по 22-летнему хавбеку пункт, по которому армейцы получат процент с будущих продаж игрока.

Напомним, за Головина чемпион Италии готов заплатить 15 миллионов евро. ЦСКА же желает получить за игрока не менее 25-ти миллионов евро.

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