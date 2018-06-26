"Ювентус" готовит новое предложение по Головину

Туринский "Ювентус" готовит новое предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "старая синьора" планирует ускорить переговоры по 22-летнему хавбеку армейцев ввиду интереса, который к нему проявляют другие клубы.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ювентус" приостановил переговоры по Головину. | soccernews.ru