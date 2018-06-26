"Ювентус" готовит новое предложение по Головину

Теги ювентусалександр головинцска москва

"Ювентус" готовит новое предложение по ГоловинуТуринский "Ювентус" готовит новое предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "старая синьора" планирует ускорить переговоры по 22-летнему хавбеку армейцев ввиду интереса, который к нему проявляют другие клубы.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ювентус" приостановил переговоры по Головину. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов