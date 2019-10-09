"Ювентус" готовит новое предложение по Погба
Туринский "Ювентус" в январе возобновит попытки заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации Football Italia, "старая синьора" готова предложить за звёздного француза двух своих игроков - Эмре Джана и Марио Манджукича.
Пока неизвестно, интересен ли "красным дьяволам" подобный обмен учитывая, что рыночная стоимость Погба более чем в два раза превосходит суммарную стоимость немца и хорвата.
Напомним, что победитель ЧМ-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в "МЮ".
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|Команда
|М
|О
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|8
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|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
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|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
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|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3