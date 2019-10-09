"Ювентус" готовит новое предложение по Погба

Туринский "Ювентус" в январе возобновит попытки заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По информации Football Italia, "старая синьора" готова предложить за звёздного француза двух своих игроков - Эмре Джана и Марио Манджукича.

Пока неизвестно, интересен ли "красным дьяволам" подобный обмен учитывая, что рыночная стоимость Погба более чем в два раза превосходит суммарную стоимость немца и хорвата.

Напомним, что победитель ЧМ-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в "МЮ".

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