"Ювентус" готовит новые контракты для двух ветеранов

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"Ювентус" готовит новые контракты для двух ветеранов

Туринский "Ювентус" готовит новые контракты для защитников Андреа Барцальи и Джорджио Кьеллини.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" намерены продлить соглашение с Барцальи до 2019 года, а с Кьеллини - до 2020 года.

37-летний Барцальи в минувшем сезоне сыграл за "Ювентус" 38 матчей и сделал 1 результативную передачу. В активе 33-летнего Кьеллини также 38 игр и два ассиста.

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