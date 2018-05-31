"Ювентус" готовит новые контракты для двух ветеранов

Туринский "Ювентус" готовит новые контракты для защитников Андреа Барцальи и Джорджио Кьеллини.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" намерены продлить соглашение с Барцальи до 2019 года, а с Кьеллини - до 2020 года.

37-летний Барцальи в минувшем сезоне сыграл за "Ювентус" 38 матчей и сделал 1 результативную передачу. В активе 33-летнего Кьеллини также 38 игр и два ассиста.

Не пропустите: "Ювентус" стал третьим претендентом на Баделя. | http://soccernews.ru