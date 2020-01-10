"Ювентус" готовит новый контракт для Дибалы

Туринский "Ювентус" хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в ближайшие недели представители "старой синьоры" начнут переговоры с аргентинцем касательно нового соглашения.

Ожидается, что в случае заключения нового договора зарплата футболиста вырастет с 7 до 10 миллионов евро за сезон.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 205 матчей, забил 87 голов и сделал 30 ассистов.

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