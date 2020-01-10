"Ювентус" готовит новый контракт для Дибалы
Туринский "Ювентус" хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, в ближайшие недели представители "старой синьоры" начнут переговоры с аргентинцем касательно нового соглашения.
Ожидается, что в случае заключения нового договора зарплата футболиста вырастет с 7 до 10 миллионов евро за сезон.
Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 205 матчей, забил 87 голов и сделал 30 ассистов.
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|18
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|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
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|Удинезе
|18
|21
|14
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|Фиорентина
|18
|18
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|Сампдория
|18
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|17
|Лечче
|18
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|Брешия
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|19
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|18
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|12