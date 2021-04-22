"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо

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"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо

Фото инстаграм Хуана Куадрадо

Туринский "Ювентус" заинтересован в продлении соглашения с фланговым защитником Хуаном Куадрадо.

По информации журналиста Николо Скиры, "старая синьора" готовит для колумбийца новый контракт до 2023 года.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

32-летний Куадрадо в нынешней кампании сыграл за "Ювентус" 33 матча и сделал 18 ассистов.

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