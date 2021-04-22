"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
Туринский "Ювентус" заинтересован в продлении соглашения с фланговым защитником Хуаном Куадрадо.
По информации журналиста Николо Скиры, "старая синьора" готовит для колумбийца новый контракт до 2023 года.
Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
32-летний Куадрадо в нынешней кампании сыграл за "Ювентус" 33 матча и сделал 18 ассистов.
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|Команда
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|О
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
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|26
|57
|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17