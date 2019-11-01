"Ювентус" готовит новый контракт для Щесны

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"Ювентус" готовит новый контракт для Щесны

Туринский "Ювентус" намерен заключить новый контракт с вратарём Войцехом Щесны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "старая синьора" хочет продлить соглашение с поляком до лета 2024 года. Если голкипер согласится, то его зарплата вырастет до 4,5 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

29-летний Щесны выступает за "Ювентус" с 2017 года, сыграл 71 матч и пропустил 51 гол.

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