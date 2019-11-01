"Ювентус" готовит новый контракт для Щесны
Туринский "Ювентус" намерен заключить новый контракт с вратарём Войцехом Щесны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "старая синьора" хочет продлить соглашение с поляком до лета 2024 года. Если голкипер согласится, то его зарплата вырастет до 4,5 миллионов евро за сезон.
Стоит отметить, что действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
29-летний Щесны выступает за "Ювентус" с 2017 года, сыграл 71 матч и пропустил 51 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
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|7
|Кальяри
|10
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|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
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|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5