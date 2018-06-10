"Ювентус" готовит предложение по двум игрокам "Барселоны"

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"Ювентус" готовит предложение по двум игрокам "Барселоны"Туринский "Ювентус" готовит предложение сразу по двум игрокам каталонской "Барселоны", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "старая синьора" заинтересована в подписании полузащитника "сине-гранатовых" Андре Гомеша и их форварда Пако Алькасера. За них чемпион Италии будет готов заплатить 55 миллионов евро. В свою очередь, "Барса" желает выручить с их продажи не менее 65-ти миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" рассматривает вариант с обменом своей звезды на Роналду. | soccernews.ru

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