"Ювентус" готовит предложение по Головину

Туринский "Ювентус" готовит предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует Calcionews24.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" предпримет попытку подписать 22-летнего хавбека армейцев до старта Чемпионата Мира в России. За него чемпион Италии будет готов предложить 18 миллионов евро, что всего на 7 миллионов евро меньше цены, установленной на своего игрока российским клубом.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, "Милан" стал очередным претендентом на Головина. | soccernews.ru