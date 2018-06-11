"Ювентус" готовит предложение по Головину

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"Ювентус" готовит предложение по ГоловинуТуринский "Ювентус" готовит предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует Calcionews24.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" предпримет попытку подписать 22-летнего хавбека армейцев до старта Чемпионата Мира в России. За него чемпион Италии будет готов предложить 18 миллионов евро, что всего на 7 миллионов евро меньше цены, установленной на своего игрока российским клубом.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, "Милан" стал очередным претендентом на Головина. | soccernews.ru

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