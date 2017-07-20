"Ювентус" готовит предложение по хавбеку "Лацио"

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, туринский клуб готов предложить "орлам" за трансфер 22-летнего серба 40 миллионов евро, пять из которых будут доступны в качестве бонусов.

Впрочем, "Лацио" не хочет расставаться с Милинкович-Савичем. Контракт футболиста с римлянами рассчитан до лета 2022 года.

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