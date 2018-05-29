"Ювентус" готовит предложение по хавбеку "Реала"

Теги ювентусреал мадридматео ковачич

"Ювентус" готовит предложение по хавбеку "Реала"Туринский "Ювентус" готовит предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Матео Ковачичу, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, этим летом "старая синьора" будет готова выложить за 24-летнего хавбека "сливочных" порядка 50-55 миллионов евро. 

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, ключевой игрок "Интера" может перебраться в "Ювентус". | soccernews.ru

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