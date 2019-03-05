"Ювентус" готовит предложение по игроку "Реала"

"Ювентус" готовит предложение по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "старая синьора" попытается купить 23-летнего испанца в летнее трансферное окно.

Также талантливым футболистом интересуется "Бавария", которая видит в нём замену для Арьена Роббена и Франка Рибери.

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 124 матча, забил 26 голов и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу".

Контракт футболиста с "бланкос" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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