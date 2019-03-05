"Ювентус" готовит предложение по игроку "Реала"
"Ювентус" готовит предложение по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, "старая синьора" попытается купить 23-летнего испанца в летнее трансферное окно.
Также талантливым футболистом интересуется "Бавария", которая видит в нём замену для Арьена Роббена и Франка Рибери.
Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 124 матча, забил 26 голов и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу".
Контракт футболиста с "бланкос" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
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|Хетафе
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|Севилья
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|7
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|26
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|8
|Бетис
|26
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|9
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|26
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|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
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|Жирона
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|Реал Вальядолид
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|25
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|Вильярреал
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|Райо Вальекано
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|Уэска
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