"Ювентус" готовит предложение по игроку сборной Португалии

Туринский "Ювентус" готовит предложение по защитнику "Валенсии" Жоау Канселу, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, за 24-летнего бека "летучих мышей", который прошлый сезон провел на правах аренды в миланском "Интере", "старая синьора" будет готова выложить 35 миллионов евро, что на 5 миллионов евро меньше, нежели желает получить за португальца его клуб.

Напомним, "Ювентус" подготовил новый контракт для Пьянича. | soccernews.ru