"Ювентус" готовит предложение по Иско

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"Ювентус" готовит предложение по Иско

Туринский "Ювентус" хочет купить полузащитника "Реала" Иско, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "старая синьора" готовит на летний трансфер 27-летнего испанца 60 миллионов евро.

Итальянский клуб в ближайшее время свяжется с футболистом, чтобы узнать заинтересован ли он в смене команды.

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 37 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2022 года.

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