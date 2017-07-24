"Ювентус" готовит предложение по Мангаля

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"Ювентус" готовит предложение по Мангаля

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля стал трансферной целью "Ювентуса", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, туринский клуб намерен предложить за 26-летнего француза 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Мангаля также претендует "Севилья". Контракт футболиста с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2019 года.

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