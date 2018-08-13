"Ювентус" готовит предложение по Марсело

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"Ювентус" готовит предложение по МарселоТуринский "Ювентус" готовит предложение по ведущему защитнику мадридского "Реала" Марсело, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время "старая синьора" предпримет попытку подписать 30-летнего бека "сливочных". В стане чемпиона Италии, что бразилец вполне будет готов рассмотреть предложение о возможном переезде на "Альянц Стэдиум".

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, в "Ювентусе" обозначили задачи на новый сезон. | soccernews.ru

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