"Ювентус" готовит предложение по Марсело

Туринский "Ювентус" готовит предложение по ведущему защитнику мадридского "Реала" Марсело, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время "старая синьора" предпримет попытку подписать 30-летнего бека "сливочных". В стане чемпиона Италии, что бразилец вполне будет готов рассмотреть предложение о возможном переезде на "Альянц Стэдиум".

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, в "Ювентусе" обозначили задачи на новый сезон. | soccernews.ru