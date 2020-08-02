"Ювентус" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"
"Ювентус" намерен заполучить вингера "Ромы" Николо Дзаньоло.
По сведениям Goal.com, "старая синьора" планирует подписать 21-летнего игрока этим летом и уже готовит официальное предложение.
Контракт итальянца с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Дзаньоло 8 голов и 3 ассиста в 32 играх.
Читайте также: "Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков. | http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"
-
Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок
-
Кокорин прокомментировал переход в "Спартак"
-
Официально: Кокорин перешел в "Спартак"
-
"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO
Лента новостей
-
Агент Сафонов поделился информацией о будущем Глушакова
-
"Барселона" готова продать Ракитича в "Севилью" за определенную сумму
-
Юран заявил, что "Химки" и "Уфа" будут подкладываться под "Спартак"
-
Кокорин забрал у Мирзова 9-й номер в "Спартаке"
-
Юран готовит иск в УЕФА против "Химок"
-
Кокорин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Динамо"
-
"Ювентус" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"
-
Кокорин провел первую тренировку в "Спартаке"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа
-
Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"
-
ЦСКА не смог обыграть "Ротор" в товарищеском матче
-
2
Бартомеу: "Не согласен, что футболисты старше 30 лет утратили амбиции"
-
Канделаки - о Кокорине в "Спартаке": "Экономическая целесообразность в наши дни стоит выше клубных пристрастий"
-
"Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой
-
Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок
-
1
Кокорин прокомментировал переход в "Спартак"
-
1
Руни ярко высказался о Де Брюйне
-
Терентьев вернулся в "Зенит" из аренды в "Уфе"
-
Агент Гайча сообщил, что футболист прибыл в Москву
-
Пиоли подвел итоги завершившегося сезона для "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17