"Ювентус" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"

"Ювентус" намерен заполучить вингера "Ромы" Николо Дзаньоло.

По сведениям Goal.com, "старая синьора" планирует подписать 21-летнего игрока этим летом и уже готовит официальное предложение.

Контракт итальянца с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Дзаньоло 8 голов и 3 ассиста в 32 играх.

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