"Ювентус" готовит предложение по трансферной цели "Барселоны"

2 Теги псжадриан рабьобарселонаювентус

"Ювентус" готовит предложение по трансферной цели "Барселоны"Туринский "Ювентус" готовит предложение по полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, информирует La Stampa.

Так, по сведениям издания, за 23-летнего хавбека парижан, на которого также уже долгое время претендует каталонская "Барселона", "старая синьора" будет готова выложить 20 миллионов евро. В стане чемпионов Италии рассчитывают, что французский гранд будет готов отпустить игрока за небольшую сумму компенсации, ввиду скорого истечения действия его контракта и отказа подписывать новое соглашение.

Напомним,  ПСЖ поставил ультиматум Рабьо. | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

да забирайте нах

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Михаил

Барсе за 50 миллионов не хотят продать, зато юве за 20 можно

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