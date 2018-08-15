"Ювентус" готовит предложение по трансферной цели "Барселоны"

Туринский "Ювентус" готовит предложение по полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, информирует La Stampa.

Так, по сведениям издания, за 23-летнего хавбека парижан, на которого также уже долгое время претендует каталонская "Барселона", "старая синьора" будет готова выложить 20 миллионов евро. В стане чемпионов Италии рассчитывают, что французский гранд будет готов отпустить игрока за небольшую сумму компенсации, ввиду скорого истечения действия его контракта и отказа подписывать новое соглашение.

Напомним, ПСЖ поставил ультиматум Рабьо. | soccernews.ru