"Ювентус" готовит предложение по вингеру "Барселоны"

Теги ювентусбарселонажерар деулофеуэрнесто вальверде

"Ювентус" готовит предложение по вингеру "Барселоны"Туринский "Ювентус" готовит предложение по вингеру каталонской "Барселоны" Жерару Деулофеу, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "старая сеньора" рассчитывает заполучить 23-летнего футболиста "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. Однако уже известно, что главный тренер тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде не планирует расставаться со своим игроком.

В нынешнем сезоне Деулофеу сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ювентус" претендует на хавбека дортмундской "Боруссии"| soccernews.ru

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