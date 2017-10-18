"Ювентус" готовит предложение по вингеру "Барселоны"

Туринский "Ювентус" готовит предложение по вингеру каталонской "Барселоны" Жерару Деулофеу, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "старая сеньора" рассчитывает заполучить 23-летнего футболиста "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. Однако уже известно, что главный тренер тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде не планирует расставаться со своим игроком.

В нынешнем сезоне Деулофеу сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за "Барселону".